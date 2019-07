Ile będzie kosztować 'sześciopak Schetyny'? Premier punktuje opozycję!

"Wiele z punktów Platformy Obywatelskiej kopiuje nasze propozycje, chociażby to, co zrobiliśmy dla emerytów i co będziemy na pewno kontynuować, jeżeli wyborcy nam zaufają"-stwierdził szef polskiego rządu. Jednocześnie wskazał, że jeżeli stanie się na odwrót, to znaczy wybory parlamentarne wygra Platforma Obywatelska, może to oznaczać koniec programów społecznych wprowadzonych przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

"Obawiam się, że to czego się spodziewamy i spodziewa się wielu ludzi, że nasze ogromne programy społeczne zostaną zakończone lub tak zmienione, że de facto ludzie nie będą mogli z nich korzystać. Jeżeli ktoś mówi, że nasz program 500 plus to jest 'eldorado', to jest w dużym stopniu niezrozumienie sytuacji polskich rodzin. Dla mnie program 500 plus to jest najlepsza inwestycja w przyszłość i również najlepsza inwestycja w nasze emerytury"-wskazał Mateusz Morawiecki. Dopytywany, czy tego rodzaju wypowiedzi prof. Andrzeja Rzońcy mogą zwiastować likwidację 500 Plus, szef polskiego rządu stwierdził, że jest to pytanie przede wszystkim do liderów opozycji, choć i z tym może być różnie...