Iława. Chciał się powiesić w centrum miasta

- Pilny wyjazd na ulicę Andersa miał miejsce dzisiaj - w poniedziałek, 7 grudnia. Służby, w tym straż i policję, zadysponowano tam tuż po godzinie 12:00. Okazało się, że przy iławskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącym się w szpitalu, mężczyzna chce odebrać sobie życie – czytamy na portalu infoilawa.pl

Jak informuje portal, zdesperowany mężczyzna wszedł na drzewo, na którym zamierzał się powiesić.

Dzięki szybkiej interwencji służb mężczyznę udało się uratować. Policjantom skutecznie udało się go odwieść go tego tragicznego zamiaru i sprowadzili go na ziemię. Mężczyźnie zostanie udzielona profesjonalna pomoc medyczna i pschologiczna.

mp/infoilawa.pl