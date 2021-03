Ikonowicz: „Mafiozi” mają plecy w warszawskim Ratuszu

„W sumie Komisja (Weryfikacyjna – red.) prowadziła i prowadzi aż 651 spraw. Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zawisły 454 sprawy ze skarg na decyzje wydane przez Komisję. 261 z tych spraw zakończyło się prawomocnie, 99 – nieprawomocnie, a 94 są w toku” - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości.

W rozmowie na antenie TVP Info Piotr Ikonowicz odniósł się do zaskarżania przez władze stolicy decyzji Komisji Weryfikacyjnej, która orzeka m.in. o zwrocie kamienic miastu stołecznemu. Chodzi o te kamienice, które zostały sprywatyzowane niezgodnie z prawem. Sprawa dotyczy także blokowania przez warszawski Ratusz wypłaty odszkodowań należnych z tego tytułu lokatorom.

Do lutego 2021 r. komisja wydała już 179 decyzji odnośnie sprywatyzowanych nielegalnie nieruchomości.

Co jest jednak szczególnie zaskakujące – jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości - „Decyzje te są regularnie zaskarżane przez władze Warszawy do sądu, mimo że te rozstrzygnięcia prowadzą do zwrotu miastu cennego mienia”.

Reprywatyzacyjni mafiosi mają w jakiejś mierze zaplecze polityczne w prezydencie Warszawy – powiedział dzisiaj odnosząc się do tej sprawy kandydat Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak podkreślił Ikonowicz, on osobiście wiele razy bronił ludzi „wyrzucanych na bruk, dręczonych przez czyścicieli kamienic, przez całą te mafię reprywatyzacyjną, która dzisiaj jeszcze podnosi głowę jak hydra”.

Dodał też, że zaskarżanie tych wyroków przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jest skandaliczne oraz powoduje, „że złoczyńcy ośmielają się podawać do sądu Janka Śpiewaka, tego sygnalistę, który jako jeden z nielicznych bardzo wcześnie alarmował w związku z tymi strasznymi nadużyciami”.

- Mafiosi nie siedzą i mają jednak w jakiejś mierze zaplecze polityczne w prezydencie Warszawy. Każda taka zaskarżona decyzja to jest dowód, że przynajmniej część Platformy Obywatelskiej opowiada się po stronie mafii. Tu nie mam żadnej wątpliwości – stwierdził Ikonowicz.

mp/pap/wgospodarce.pl