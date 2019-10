'Idziemy głosować całymi rodzinami'. Zobacz nowy spot PiS

Marcin № 10.10.19 18:36

Świadomy swych praw oraz obowiązków Obywatel, żadnych reklam nie potrzebuje...

żadnych, od nikogo i niczego, dlaczego?

Bowiem życie go nauczyło, że pośród polityków może wybrac tylko mniejsze zło, od tego większego ;)

Mamy 5 komitetów, może to zbyt mała reprezentacja wszystkich grup społecznych, lecz... cztery z tych reprezentacji głosza populizm socjalistyczny, nie bacząc na przyszłe skutki swoich działań, rozdawnictwo bez konsekwencji

Nie będzie pózniej "zmień pracę, weź kredyt"

Nie będę promował tutaj Konfederacji, na którą stawiam... zresztą, zawsze stawiam outsiders bedacych w opozycji do systemu, i bandy czworga z Magdalenki

Tak tez było z Kukizem, którego popierałem z całych sił, tak w parlamentarnych, jak i prezydenckich... wyszło jak zawsze to samo ;) Polska i jej łże elyty

Jedni stawiaja na Niemcy, drudzy spoglądaja na hamburgery z przystawką żydowską (stawiam, że to zydzi kręca raczej jankiesami, nie na odwrót )



Ja wiem jedno, zawsze będę na przekór wiadomym siłom które Polskę jedynie wyzymają jak cytrynę czyniąc ja wasalem swoich smierdzacych interesów, nic wiecej

Polska ma zawsze honor bronić innych za cenę własnej krwi nie bacząc na koszta... zresztą jak powiedział poeta "Polska jest jak burdel, drzwi otwiera każdemu"

Nie warto nadstawiać sie każdemu, by każdemu nieba uchylić, mamy z każdym robic dobre interesy, które każdemu mają zapewnić zysk, a nie tylko jednej stronie , w myśl... może nam sie to Kiedyś opłaci ;) Opłacać ma się od razu przy dilu, a nie jak Bóg da... bo tak od zawsze Polska była zarządzana, czego skutki widzimy od prawie zawsze



Nie układziki, a twarde interesy, nie przyjaciele, a dile... bo polityka nie ma friendów, polityka ma dorazne interesy, które jak zawieje wiatr, to się zmienia... nie szukajcie w polityce Honoru, to abstrakcja dla poetów ;)



Konfederacja ma Mikkego... PO ma Schetynę... PiS ma Kaczyńskiego... SLD ma Czarzastego, a PSL ma Kosiniaka-Kamysza ... tych wybieracie, wybierzcie mądrze, o Wy świadomi swoich praw i obowiązków wyborcy ;P



Co by nie było... idzcie na wybory... nawet gdy nie interesujecie sie polityką, polityka interesuje się Wami ;D