Ideologiczne zajęcia w Poznaniu wstrzymane po interwencji Ordo Iuris

Wojewoda wielkopolski unieważnił zarządzenie o wprowadzeniu do poznańskich szkół zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. Próbę ich wdrożenia władzę Poznania podjęły w lutym 2021 r. Instytut Ordo Iuris wskazywał, iż istnieją poważne wątpliwości co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zarządzenia w tej sprawie. Prawnicy podkreślali, że władze miasta nie mają kompetencji w tym obszarze, a treść tego typu zajęć odwołuje się do radykalnych postulatów ideologicznych.

Podstawą prawną zajęć miało być zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W analizie przekazanej wojewodzie wielkopolskiemu oraz wielkopolskiemu kuratorowi oświaty Instytut podkreślał m.in., iż inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Żaden z przepisów podanych jako podstawa prawna zarządzenia nie zawiera normy upoważniającej organ samorządowy do ogłaszania konkursu na zajęcia dodatkowe i ustalania regulaminu tegoż konkursu. Tym bardziej nie jest do tego uprawniony pracownik samorządowy Urzędu Miasta Poznania, jak to miało miejsce w Poznaniu.

Niezależnie od wad prawnych zarządzenia, Instytut Ordo Iuris wskazywał, że poważne obiekcje budzi treść zajęć „antydyskryminacyjnych” realizowanych pod niekontrowersyjnym skądinąd hasłem „przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że „edukacja antydyskryminacyjna” niejednokrotnie stanowi formę upowszechniania ideologii gender oraz indoktrynacji w duchu postulatów radykalnych ruchów społeczno-politycznych samoidentyfikujących się w oparciu o podejmowanie kontrowersyjnych praktyk seksualnych.

Z przedstawionymi zastrzeżeniami prawnymi zgodził się wojewoda wielkopolski i wydał rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność zarządzenia nr 4/2021 z 23 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań – ze względu na istotne naruszenia prawa. Stwierdzenie nieważności zarządzenia wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa.

„Decyzja Wojewody cieszy nas z tego przede wszystkim względu, iż stawia tamę działaniom podejmowanym z ostentacyjnym lekceważeniem obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie służy ochronie dzieci przed ideologiczną indoktrynacją prowadzoną w ramach tzw. edukacji antydyskryminacyjnej” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

mp/ordoiuris.pl