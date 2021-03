Ideologia zamiast Kościoła, czyli co zajmuje miejsce Boga

Tomas Molnar

Religia, Kościół, nowoczesność

Kiedy Kościół przyjął statuslobby,nie tyle przyjąłrówność, co otworzył drzwi dla religijnego statusu in­nychlobbies.W każdym społeczeństwie istnieje pe­wien centralny kult i jeśli pozycji tej nie zajmie Ko­ściół, to zajmie ją jakieś innelobby.

Bez dystansu i świadomości historycznej nie sposób badać sytuacji instytucjipowszechnych. W przypadku Kościoła katolickiego jest to stosunkowo pro­ste, gdyż od dwóch tysięcy lat jest on jednym z głównych aktorów na scenie świata i historii i nawet wobec kryzysu, jaki dziś przeżywa, dysponuje wystar­czającymi wewnętrznymi rezerwami, byśmy mogli uwierzyć, że nic sięw gruncie rzeczy nie zmieniło ani w obszarze życia duchowego, ani instytu­cjonalnego. Jest to jednak błędne mniemanie, wydaje się bowiem, że istniejąhistoryczne prawidłowości, które dotyczą każdej instytucji rządzącej ludźmi,a więc takiej, w której liczyć się trzeba ze zmianami i brać je pod uwagę. Jeślichodzi o Kościół, zmiana jest niezwykle doniosła: polega na tym, że poczyna­jąc od wieku XVIII jego władza i wpływy maleją, a wysiłki, żeby przyciągnąćdo siebie nowe znaczące grupy społeczne, pozostają na ogół bezowocne.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w pierwszych stuleciach chrześcijaństwa, w wie­kach prześladowań Kościół w stosunkowo krótkim czasie pozyskał rzymskichsenatorów, a potem filozofów i myślicieli, i że cesarz Konstantyn „wybierając"między religiami imperium właśnie w religii Chrystusa dostrzegł najbardziejrealną gwarancję przetrwania cesarstwa, to dojdziemy do wniosku, że sojuszcesarskiej polityki i chrześcijańskiej religii okazał się formułą poży­teczną. Czy to się komuś podoba, czy nie, władza polityczna i religia splatałysię odtąd ze sobą, dlatego że wiara i polityka spotykają się na każdej płasz­czyźnie; nie jest to fakt naganny, jak twierdzą wszelkiej maści radykałowie,gdyż - o czym mówiliśmy przy innej okazji - ludźmi nie można rządzić ucie­kając się jedynie do łaski i wznoszenia oczu ku niebu. Dotyczy to równieżpłaszczyzny duchowej: ponieważ jesteśmy ułomni, szukamy wybiegów takżewobec przykazań moralnych. Trzeba zatem położyć kres owemu złudnemuprzekonaniu, które narodziło się w ubiegłym stuleciu, że Kościół wygrał dzię­ki temu, że odseparował się - pod przymusem! - od świata polityki i przez tooczyścił się moralnie. Twierdzą tak na ogół te koła kościelne i świeckie, w któ­rych interesie leży, by Kościół był słaby, a państwo kierowane ideologicznie.Wydarzenie, które rozdzieliło Kościół od państwa - co zyskało dziś sta­tus nowego dogmatu i co opinia publiczna uważa za niewzruszoną prawdę -miało miejsce w czasie rewolucji francuskiej, a Kościół występował wtedynie jako partner, lecz jako strona podporządkowana. Mówiąc bez ogródek,rozwód Kościoła i państwa - nieważne czy jego autorem był Jefferson, czyRobespierre (w oparciu o idee Oświecenia) - możemy przedstawić następują­co: oto Rzym podpisał umowę, na mocy której - biorąc pod uwagę przyszłośći rzekomą korzyść dla społeczeństwa - przystał na nowy status, statuslobbyw społeczeństwie ukształtowanym przez ideologię liberalną i pluralistyczną.

Jednegolobbypośród wielu innych, bez przywilejów, co z uwagi na symetrięmożna by uznać za rezultat korzystny, dopóki nie uświadomimy sobie, że popierwsze, nie istnieje społeczeństwo, którego osią nie byłby jakiś system re­ligijny, czy to materialistyczny, czy naukowy, czy inspirowany ideologią, podrugie zaś - że wśród wielu tak zwanych równoprawnychlobbieszawsze znaj­dzie się takie, które będzie próbowało zająć miejsce osłabionegolobbyko­ścielnego.W skrócie: jeśli centralnej pozycji w społeczeństwie nie zajmie Kościółkatolicki, to postara się ją zająć inny system religijny: światopoglądhumanistyczny, światopogląd wolnomularski, światopogląd sekciarski, świa­topogląd liberalny czy socjalistyczny. Te i inne światopoglądy dążą do władzy,tak jak dążył do władzy Kościół w czasach Konstantyna, bo z natury ludzkiej nie można wyeliminować ambicji władzy. Jakakolwiek grupa czy system reli­gijny, które próbują to robić, tworzą społeczeństwo bardziej nietolerancyjnei despotyczne niż Kościół był kiedykolwiek w historii. Lekcję tę, którejwiek XVIII nie wziął pod uwagę, wiek XX opanował za cenę krwawych kul­tów bałwochwalczych.Od roku 1789 do II Soboru Watykańskiego - przez 170 lat - panowała nie­wygodna sytuacja, ponieważ „umowa społeczna", którą Kościół „podpisał" ja­ko partner liberalnego społeczeństwa oraz innychlobbies,nie mogła nie ujaw­nić niezliczonych sprzeczności. W końcu racja znalazła się po stronieliberalnego społeczeństwa: to nie ono dostosowało się do światopoglądui praktyki chrześcijańskiej, lecz, jako partner silniejszy, zaszczepiło Kościoło­wi i większości wiernych liberalne idee, sposób myślenia i cele.

Wskazywali­śmy już w innym miejscu na to, że w ciągu wieków XVIII i XIX Kościół pró­bował odzyskać swój dawny wpływ, usiłując przyciągnąć do religii francuskich filozofów, a potem, kiedy poniósł kompletne fiasko i kiedy rewolucja uda­remniła wszelkie tego rodzaju dążenia, kontynuował wysiłki, by pozyskać in­ne grupy interesu: wolteriańską z ducha burżuazję, klasę robotniczą, inteli­gencję, partie polityczne, dzisiaj zaś prasę i telewizję. Należy stwierdzić, żei te próby nie przyniosły mu sukcesu i że dziś Kościół usiłuje co najwyżej po­zbierać to tu, to tam jakieś resztki. Do tego stopnia, że obecny papież kieru­je ewangelizację do niezorganizowanych rzesz i do rozczarowanych przedsta­wicieli Trzeciego Świata, bo Zachód, jak o tym mówią i piszą liczni poważniobserwatorzy od Spenglera i Toynbeego do Marcela Gaucheta, neguje religię,jest zdesakralizowaną częścią świata. Ci sami myśliciele i pisarze twierdzą, żenie ma odwrotu, przynajmniej dopóki - chodzi o bliżej nieokreśloną przy­szłość - przemysłowe, hedonistyczne, obojętne społeczeństwo nie znajdzie filozofów, a potem, kiedy poniósł kompletne fiasko i kiedy rewolucja uda­remniła wszelkie tego rodzaju dążenia, kontynuował wysiłki, by pozyskać in­ne grupy interesu: wolteriańską z ducha burżuazję, klasę robotniczą, inteli­gencję, partie polityczne, dzisiaj zaś prasę i telewizję. Należy stwierdzić, żei te próby nie przyniosły mu sukcesu i że dziś Kościół usiłuje co najwyżej po­zbierać to tu, to tam jakieś resztki. Do tego stopnia, że obecny papież kieru­je ewangelizację do niezorganizowanych rzesz i do rozczarowanych przedsta­wicieli Trzeciego Świata, bo Zachód, jak o tym mówią i piszą liczni poważniobserwatorzy od Spenglera i Toynbeego do Marcela Gaucheta, neguje religię,jest zdesakralizowaną częścią świata.

Jakie jest wyjście? Jaka jest ostrożna prognoza? Nie ma większego sensu,spoglądając wstecz na historię Kościoła, szukać tam mniej czy bardziej praw­dopodobnej drogi wyjścia z obecnej sytuacji kryzysowej. Każda bowiem sy­tuacja historyczna jest inna niż ta, z którą ją dzisiaj porównujemy. Obecnasytuacja już choćby dlatego jest nieporównywalna, że jest to pierwszy wypa­dek w dziejach ludzkich społeczeństw, kiedy nastąpiło całkowite zerwaniemiędzy instytucjami świeckimi i religijnymi. „Pałac" i „kościół" rozeszły się,ich interesy w żaden sposób nie dają się pogodzić. Mówimy o swego rodza­ju historycznym szoku, a konkretnie o takim społeczeństwie, które jest zda­ne samo na siebie, które samo dla siebie próbuje ustanawiać prawa, próbujestać się w pełni autonomiczne. Tego oczywiście zrealizować się nie da, jużchoćby z tego względu, że instytucje trwają w czasie, są stabilne, ich intere­sy nie ograniczają się do danej chwili, a ich korzenie otacza szacunek, dysponują one nawet pewną mitologią, gdy tymczasemlobbyto kwiat jednej nocy,żyje krótko, jego interesy są czysto egoistyczne, nie uwzględniają okoliczno­ści ani wymiaru czasu. Silniejszy zwycięża słabszego, nawet jeśli po to wy­myślonowelfare state,żeby w pewnych przypadkach móc przywrócić równo­wagę społeczną. Dzisiaj byle jakie, szkodliwe bądź frywolnelobbymoże zająćmiejsce Kościoła i własne interesy prezentować jako politykę wspólnoty.Również na to amerykańska praktyka dostarcza mnóstwa przykładów.Taka sytuacja ma już zresztą miejsce, legalizuje się nawet najbardziej nie­ludzkie zjawiska, jak skandale seksualne, narkotyki, molestowanie dzieci,„dobrą" śmierć, masowe aborcje, poniżające „rozrywki".

Za dawno minionymożna uznać nawet ten czas - chociaż upłynęło zaledwie pół wieku - kiedyJacąues Maritain z entuzjazmem pisał w swoich książkach, że oto wreszciedemokratyczne państwo podejmie zadania postulowane przez Kościół i ślu­buje wieczny pokój społecznie aktywnej i również samoograniczającej się re­ligii. Maritain żył jeszcze, kiedy właśnie w idealnym, jego zdaniem, społe­czeństwie i ustawodawstwie amerykańskim przyjmowano, jedną po drugiej,ustawy godzące w ład moralny, które dziś w imię postępu przejmuje Europa.Książka MaritainaLe paysan de la Garonnez polowy lat 60-tych, a więc wyda­na już po Soborze, to opis zajmujący, a jednocześnie pełen konsternacjii skruchy.Głos Maritaina był jedynie pierwszym sygnałem nasilają­cego się trendu, zaczęto bowiem coraz częściej poddawaćkrytyce nie tyle postanowienia Soboru - wśród których by­ły takie, które zapowiadały przyszłe katastrofy, masoweodchodzenie od Kościoła i wszczętą przeciw niemu rady­kalną krucjatę - co bulwersujące rozprzężenie wewnątrzKościoła, brak dyscypliny, apostazję i mnożenie się mini--papieży. Teologowie atakujący nieomylność papieża samisiebie mieli za nieomylnych. Mogli to robić tym łatwiej, żemedia cały swój aparat oddały do ich dyspozycji, zapraszającdo otwartej dyskusji żyjących dotychczas na uboczu księży i bi­skupów. Nawet ten, kto nie był radykałem, czuł pokusę, żeby opowiedziećo swoich „kłopotach" i skrytykować tzw. „średniowieczną" postawę Kościo­ła w sprawach takich jak celibat księży, kapłaństwo kobiet, większa swobodaseksualna czy tolerancja wobec marksizmu. W rezultacie uczestnicy pewne-go kongresu, który odbył się na uniwersytecie w Louvain,dostrzegli realizację zasad nauczania Chrystusa w „rewo­lucji kulturalnej" Mao Tse Tunga.

Nie ma powodu, żeby zalobbynie uważać rów­nież mediów, których ogromna dzisiaj siła stanowi ilu­strację naszej tezy: kiedy Kościół przyjął statuslobby,nietyle przyjął równość, co otworzył drzwi dla religijnegostatusu innychlobbies.Powtórzmy: w każdym społeczeń­stwie istnieje pewien centralny kult i jeśli pozycji tej niezajmie Kościół, to zajmie ją jakieś innelobby.Naiwni liberal­ni ideolodzy albo tego nie zrozumieli, albo świadomie to za­planowali. W ten sposób rozprzestrzeniła się nie tylko powszech­na obojętność, sięgająca tak daleko, że Kościół i religia stały się przedmiotemdrwin i nienawiści, lecz powodująca również uchylanie się instytucji od pod­jęcia ciążącego na nich obowiązku. Od czasów Soboru Kościół traci niezliczo­ne rzesze wiernych, maleje liczba powołań kapłańskich i kurczy się jegoobecność w sferze kultury: w muzyce, architekturze, nauce. Jest prześlado­wany dlatego, że oddal władzę i co za tym idzie - zrzekł się swojej misji(„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Oj­ca i Syna, i Ducha Świętego"). Oddanie władzy spowodowało jedynie, że szu­ka nowego partnera: w liberalnym, zdesakralizowanym społeczeństwie. Bar­dzo mylił się Romano Guardini, kiedy po wojnie oznajmił: oto stało sięmożliwe odrodzenie się wiary i moralności katolickiej!Jednakże w ciągu ostatnich trzydziestu lat sława Soboru nieco wyblakła,nie ulega bowiem kwestii, że co poniektórzy wykorzystują go dla swoich par­tyzanckich celów. Krytycy Soboru i jego idei reprezentują szerokie spektrum,pomimo że operujący z „centrali" liberalni księża i lewicowe media inicjująregularne kampanie przeciwko „wstecznikom". Dosyć trudno jednak posta­wić znak równości między „integrystycznym" biskupem Lefebvrem i kardy­nałem Ratzingerem, jakkolwiek obaj krytykowali poszczególne uchwały So­boru, nową liturgię, tłumaczenie mszału.

Kiedy arcybiskup Nowego Jorku,kardynał John 0'Connor, udostępnia swoją katedrę bratu w biskupstwie, Au­striakowi Alfonsowi Sticklerowi, żeby celebrował tam tradycyjną mszę dlatysięcy wiernych, nie można mówić o „zacofaniu", lecz o dbaniu o interesyreligijne wiernych wyznania rzymskokatolickiego. Wbrew nostalgii rzeszy byłych katolików, katolicy prawdziwi w głębi serca nie podpisali się pod tą„umową społeczną" ani pod resztą wypływających z niej uchwał soborowychoraz interpretujących Sobór. Widać to choćby po tym, że wierni ci opowiada­ją się za Rzymem, za papieżem, podczas gdy ich przeciwnicy często brutal­nie atakują papieża, zarzucając mu „zacofanie" i „reakcyjne poglądy". Wiel­ka wojna XX wieku toczy się więc nadal również wewnątrz Kościoła i nie mawątpliwości, która strona jest bliższa właściwego wyboru.* **Tak więc z grubsza wygląda sytuacja, trzeba ją jednak zdiagnozować nie tyl­ko w aspekcie wewnętrznych problemów Kościoła, lecz i w szerszym kontek­ście, w tym smutnym okresie ideologicznych konfliktów. Żyjemy w epoce,w której wielkie instytucje - Kościół, państwo, rodzina, wymiar sprawiedli­wości, uniwersytety, świat artystyczny itd. - stopniowo ulegają rozpadowi.Cierpi na tym ich autorytet i maleje szacunek dla siebie samych. Nowocze­sność polega między innymi na tym, że jesteśmy świadkami nowego podzia­łu władzy, na czym cierpią przede wszystkim tradycyjnie silne instytucje.

Niewiadomo dokładnie, dlaczego instytucje te podupadają - podobnie jak insty­tucje rzymskie, które również były w stadium rozkładu, kiedy ustępowałymiejsca z jednej strony barbarzyńcom z północy, z drugiej zaś - misteryjnym religiom południowo-wschodnim. Stwierdzamy w ten sposób jedynie podo­bieństwo, nie wyciągamy wniosków na użytek naszej epoki.Rozpad instytucji, ich słabnięcie pociąga za sobą zjawisko rozproszenia.Niektórzy mówią o diasporze Kościoła, np. Emile Poulat, francuski badaczKościoła. Jego zdaniem Kościół posoborowy przetrzyma to, co Yves Congarnazwał „kościelną rewolucją październikową" (wszak wielcy buntownicy teżumierają), ale nie wystarczy mu już sił i świadomych celu przywódców, by­śmy mogli oczekiwać „nowego renesansu", jak chciał Guardini. Papież zaj­muje się ostatnimi bastionami, jakie są do zdobycia, głównie ludźmi młody­mi. Ale oni, miliony z nich, są ofiarami liberalnej kultury, narkotyków,Michela Jacksona i ogólnego rozprzężenia. Po prostu nie istnieją dzisiaj rze­sze, które można by było poderwać do wyprawy krzyżowej. Tymczasem za­grożona jest również zwykła duchowa integralność człowieka, w którą roz­liczne trucizny sączą uniwersytety i media, reklamy i sekty.Katolicka „diaspora" oznaczałaby zatem nie tyle poszerzenie dotychcza­sowej uniwersalności, co rozproszenie, rozmycie w świecie obcych „warto­ści", w każdym bądź razie osłabienie, poczucie braku silnego centrum. Wie­lu zwiedzionych hasłami twierdzi, że papiestwo się przeżyło, bow demokratycznym świecie stanowi ono właściwie jedyny autokratycznysystem, dyktaturę. W średniowieczu także dało się słyszeć podobne śmiesz­ne oskarżenia, wystarczy wspomnieć propozycję Marsyliusza z Padwy, by pa­pież był ni mniej, ni więcej tylko cesarskim urzędnikiem i żeby głowa Kościo­ła zmieniała się okresowo.

Po Soborze również pojawił się pomysł pełnegoreligijnego ekumenizmu (oczywiste kopiowanie ONZ), wedle którego głów­ny urząd sprawowaliby kolejno: papież, mufti, tybetański lama, naczelny ra­bin itd. Ugodziłoby to w samą istotę Kościoła i doprowadziło jedynie do de­mokratycznej anarchii. Widzimy jednak, że dzisiaj poważni myśliciele, tacyjak Paul Ricoeur i Marcel Gauchet, oznajmiają, że przeżyła się również samademokracja i należałoby wypracować nowy system zasad, w którym możliwebyłoby rzeczywiste respektowanie woli ludu.Powiedzmy raz jeszcze, że pomimo trwania papiestwa, diaspora wydajesię faktem, a nawet znajduje się w centrum uwagi. Na Zachodzie stykam sięz bardzo wieloma grupami, których członkowie, jakkolwiek nie odchodzą odswojego rzymskiego pnia, to jednak sami organizują swoje życie religijne,swoje kontakty i filozofię, znajdując usprawiedliwienie dla swoich poczynań w tym, że Sobór każdemu daje takie uprawnienia i że biskupi zajmują się ra­czej polityką i socjologią aniżeli nauczaniem, dyscypliną i kondycją duchową.Jeśli zresztą pojawi się taka grupa, to inne środowiska za bardzo nie prote­stują, bo niemal nie widzi się i nie czuje w takich sytuacjach ręki Rzymu. Po­wszechna jest opinia, że osłabiona centrala, Watykan, przychylnie traktujetakie nowe grupy, bo one przynajmniej nie sprawiają kłopotów, nie szukająokazji do krytyki. We Włoszech, Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Belgii,Francji i wielu innych krajach, istnieją dziś takie trzymające się zasad wiarygrupy katolickie, które są wierne papieżowi, studiują encykliki, historię Ko­ścioła - a jednocześnie stosunki społeczne, sytuację młodzieży i jej potrzeby.Mowa jest zatem o zdrowym zjawisku, należałoby tylko uważać, żeby ta­ka stopniowo usamodzielniająca się grupa nie wypracowała sama dla siebieodrębnego systemu i żeby nie powstała w ten sposób jakaś półoficjalna re­formacja. Zycie religijne stymu­lowane jedynie od wewnątrzszybko odrzuca ciężary związanez przynależnością do centralii jej prozaiczne uwarunkowania.Można wówczas stworzyć sektę,a później jakąś inną religię, jakiśnowy anty-Kościół. Zjawisko toma niezwykłą dynamikę w Sta­nach Zjednoczonych, gdzie cen­tralny Kościół nigdy nie istniałi gdzie pod wpływem reformacjidzień po dniu powstają nowe „kongregacje": dla kobiet, dla kolorowych, dlamłodych, przez co rodzi się jakiś inny, synkretyczny światopogląd.

Tak zda­rzyłoby się zapewne w ostatnich wiekach Cesarstwa Rzymskiego, gdyby niepojawili się tacy wybitni ludzie, jak św. Ambroży i św. Augustyn, a na tronienie zasiadł Konstantyn, który potrafił ułożyć i rozwiązać to równanie: tylkojednolity Kościół jest w stanie scalić rozpadające się cesarstwo.Dzisiaj nie ma Ambrożego, Augustyna, Konstantyna czy papieża Grzego­rza, to zaś, co jest, to ogarniająca glob ideologia demokracji, w której kłębiąsię małe autorytety, mali polityczni gracze i fałszywi prorocy religijni, dbają­cy jedynie o własny interes. Ci z radością powitaliby diasporę, bo wówczas Rzym nie byłby w stanie funkcjonować jako główny autorytet moralny. Towłaśnie nazywa się dziś „religijną demokracją". Owi łowcy korzyści, którzymałym nakładem sił i środków w dziedzinie etyki i filozofii obsadzili pozy­cje quasi-dyktatorów, jako oficjalni mediatorzy w sporze Kościół-społeczeń-stwo, nie przepuszczą żadnej okazji, by podkreślić w mediach swoje znacze­nie. Grozi nam rozłam, schizma w Kościele. Pomimo wszystko jest historycznie niemożliwe, żeby religijność jako ta­ka została z duszy człowieka wyeliminowana. Nie jest też prawdopodobne,żeby pieniące się pogańskie idee wypełniły pustkę, jaka powstała w wynikuowej umowy społecznej. Są one raczej symptomami zwykłej rozpaczy, prze­jawami aktywności intelektualnej i dotykają jedynie malej części elity.W tej prognozie religijnej ważnym czynnikiem jest również fakt, że osłabie­nie, o którym mowa, jest procesem dotyczącym jedynie Zachodu, a zatem jegogłówna przyczyna tkwi być może w tym, że wiele obiecujące dogmaty liberalne­go społeczeństwa odwracają uwagę od religii i transcendencji.

To zapewne tłu­maczy, dlaczego tacy wybitni myśliciele jak Mircea Eliade i Carl Gustav Jung,Rene Guenon i Martin Heidegger, z jednej strony, gnieżdżą się na obrzeżachchrześcijaństwa, z drugiej zaś - zgłębiają nauki, znane jako jego rywalki. Podą­ża za nimi duża liczba zachodniej młodzieży i być może ich wpływowi przypi­sać należy też fakt, że w Burgundii, w kulturalnym i religijnym centrum Euro­py, gdzie swego czasu budował kościoły i wygłaszał kazania św. Bernard, dzisiajdziałają klasztory obrządku tybetańskiego, mające wielu chętnych, którzyw czasach Cluny poszliby za swoim chrześcijańskim powołaniem zakonnym. Wiele czynników zatem należy uwzględnić, żeby postawić tezę: Kościółkatolicki wydaje się słabnąć, ale ludzka religijność, która została bez mistrza,nadal jest spragniona wiary i prawdy. To wina - i błąd - tych, którzy już oddziesięcioleci zamiast wiary dają ludziom do ręki kamienie, naiwnie sądzącbyć może, iż epoka ta nie czeka na wiarę, lecz na mgliście zarysowaną spra­wiedliwość społeczną.

Tak w każdym razie głoszą liczni kaznodzieje w błęd­nym przekonaniu, że ludzkość przechodzi przemianę (stąd popularnośćTeilharda de Chardin), że zmienia między innymi religię, że chce stworzyćglobalny humanizm i religijny pluralizm. Te fałszywe nauki wszędzie już jed­nak ponoszą fiasko, a ich strzępy zatykają autentyczne źródła wiary.Kryje się w tym wszakże niebezpieczeństwo, bo i dziś - jak zawsze - ist­nieją religie dynamiczne, systemy religijne i ideologie, które czekają na to,żeby swoich (religijnych) rywali, a wśród nich przede wszystkim katolicyzm,osłabić i zneutralizować. Taką ideologią był komunizm, dzisiaj jest nią libe­ralny humanizm i religia mahometańska. Nie jest naszym zadaniem poświę­cać im w tym miejscu więcej uwagi, możemy jedynie stwierdzić, że nie dzia­łają one w duchu „pluralizmu", że uważają go za porażkę Rzymu, nie zaś za„nową myśl" Watykanu. Czyli że bardzo dobrze wiedzą, iż bez władzy niemożna kierować ludźmi i że wiernym trzeba też dać nadzieję na zwycięstwo.Właśnie tej nadziei brakuje dzisiaj w szerokich kręgach katolików. Przy­zwyczajono ich do tego, że w „nowym świecie" (pluralistycznym, humanistycznym, nieskończenie tolerancyjnym) „triumfalizmem" byłoby dążenie doodzyskania centralnej pozycji. Nie tylko dążenie, ale nawet wspominanie o tym. Natomiast inne ideologie i religie robią to otwarcie, często agresyw­nie, dla nich perspektywa zwycięstwa stalą się bliższa, ich możliwości znacz­nie się poszerzyły.

Zaakceptowano na przykład, że w Rzymie powstał wspa­niały, piękny meczet na chwałę Allaha, głównie z pieniędzy Arabii Saudyjskiej, a więc ortodoksów, ale na obszarze islamskim nie wolno budo­wać kościołów chrześcijańskich. Naiwnością byłoby przypuszczać, że muzuł­manin, protestant, żyd, hinduista docenia fakt, iż Kościół wyciągnął do nie­go prawicę. Jak pisał po Soborze rabin Berkowitz z Chicago, jest to oznakasłabości. Żydzi do tej pory „triumfowali" nad swoimi przeciwnikami i prze­śladowcami i teraz też nie potrzebują „dialogu". Nawet bliscy katolicyzmo­wi anglikanie odrzucają propozycję pojednania (wielu ich księży przeszłow ostatnich latach na katolicyzm), a kierujący oficjalnym dialogiem po obustronach nie są w stanie uzgodnić, co ich dzieli. Weźmy choćby wspólnotęz Taize we Francji: od dialogu rozpoczęło się to rokujące wielkie nadziejespotkanie katolików i protestantów, ale potem dialog się urwał, a jedenz przywódców tej grupy, Max Thurian, został katolikiem.

Niech to wszystkonie odbiera nikomu odwagi, ale przyznajmy, słowo „dialog" nie jest środ­kiem magicznym, jedna ze stron musi ustąpić. Tylko która?Skoro istnieją takie bariery między religiami chrześcijańskimi - patrzrównież problemy Rzymu w stosunkach z Moskwą - to jakaż mroczna rysu­je się przyszłość, kiedy to chrześcijaństwo „pojedna się" z laickim humani­zmem? Ten ostatni awansował dziś do rangi światowej religii, nauczają gow szkołach (oczywiście pod innym szyldem), uważany jest za neutralny, a za­tem za nieszkodliwy i tolerancyjny. Wystarczy jednak przeczytaćManifest hu­manistycznyczy deklaracje paryskiego Koła Voltaire'a, by wiedzieć, jak za­wzięta może być nienawiść wobec chrześcijaństwa. Człowiek nieoczekiwałby zawieszenia broni, gdyby Rzym nie zasługiwał na to, by wśródjego księży i teologów sformować „piątą kolumnę" pod przewodem - jak toma miejsce ostatnio i datuje się od Soboru - takich postaci jak Hans Kiing,Schillebeeckx, Gaillot, Charles Curran, McBrien, Drewermann czy niektórzypołudniowoamerykańscy księża z kałasznikowami w ręce.I to także składa się na obraz dzisiejszego Kościoła, przynależy do niego,podobnie jak dwa tysiące lat temu rzymskie igrzyska cyrkowe. Wówczas jed­nak jądra chrześcijańskiej religii bronili wybitni ludzie i święci - jako wiary,jako filozofii i jako instytucji. Pogrążanie się w nostalgii to jednak niepo-trzebna strata czasu, ponieważ, jak podkreślaliśmy, Kościół nie jest w stanieuwolnić się z więzów umowy społecznej i oddaje pole modernizmowi na wa­runkach przeciwnika.

Zachodnia ideologia naszej epoki jest wroga instytu­cjom, preferuje rozdrobnienie, a w imię dialogu inicjuje kampanie przeciw­ko sakralnej tradycji. Formułując to inaczej, można powiedzieć, że triumfujewrażliwość protestancka, bo przecież reformacja, od Lutra po groteskowesekty amerykańskie (telewizyjni ewangeliści itd.), głosi ciągłą odnowę, na­wet wówczas, gdy jej hasło brzmi „Z powrotem ku Ewangelii!". W żadnymrazie nie wolno reformacji lekceważyć, ale nie wypada też zapominać, że z tejgleby wykiełkowała demokracja i że pluralizm nieszczególnie sprzyja podsta­wowym zasadom religii rzymskokatolickiej. Dialog - owszem,caritas -w każdym razie, ale drobiazgowa analiza doktryny partnera dialogu i niestru­dzone, otwarte głoszenie racji Kościoła muszą zarazem być samoobroną.

Pismo Poświęcone Fronda nr 21-22

TOMAS MOLNAR

Tłum. ELŻBIETA CYCIELSKA

Tekst jest rozdziałem książki

Szdzadvegi merleg[Bilans u schyłku wieku],Wyd. Kairos, Budapest 1998.