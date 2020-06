Ideologia LGBT. Prezydent Duda cytuje św. Jana Pawła II i dodaje: Musimy przetrwać ten ideologiczny huragan!

Olej 15.6.20 14:02

Również do młodzieży narodowej i patriotycznej, zrzućcie z siebie przywództwo tych co wiodą was na manowce w chwili gdy potrzeba jedności nas wszystkich w walce o Polskę. Można zrozumieć, że ta władza nie jest waszym ideałem, że chcielibyście lepszej, doskonalszej, ja wam mówię, że ta władza jest etapem, drogą, którą musimy przejść gdyż innej lepszej nie ma. W łonie tej władzy, tej sytuacji politycznej trzeba zmieniać Polskę, uruchamiać ludzi z waszej opcji politycznej, nie w kontrze do zachodzących zmian, które są korzystne. Nie możecie słuchać gdy wam podpowiadają abyście oddali głosy na kogoś kto jest przeciw Polsce tylko dlatego aby ugrać partyjne korzyści i interesy ,,przywódców'' którzy poprzez destrukcję Polski chcą zdobyć władzę. Ja zapytam za jaką cenę ?



Za cenę prezydenta z Warszawy ???



Czy Polska ma być Warszawą ze wszystkimi ,,uwarunkowaniami'' tam zaistniałymi ??? Czy my, wy tego chcecie dla swoich miast, miejscowości i gmin ???



Czy o to chodzi aby wszystko z rujnować tylko po to aby tzw. ,,przywódcy narodowców'' mieli otwartą drogę do władzy ???