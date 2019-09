I to jest poziom 'elit' opozycji!!! Giertych z Sikorskim do Kaczyńskiego: Trochę seksualizacji by się przydało!

Mecenas Roman Giertych i były szef polskiej dyplomacji, obecnie- europoseł PO, Radosław Sikorski najwyraźniej mentalnie tkwią w gimnazjum, nawet wtedy, gdy PiS zlikwidował już szkoły tego rodzaju, wracając do 8-letnich szkół podstawowych.

Bo tylko mniej rozgarnięty gimnazjalista mógłby w taki sposób żartować z nielubianego kolegi lub, w tym przypadku- polityka. Od co najmniej dwudziestu lat wiadomo, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński jest kawalerem. Dla niektórych trolli internetowych jest to powód do drwin. Wydawałoby się jednak, że od rzekomo wybitnego adwokata (który najchętniej zajmuje się sprawami umożliwiającymi mu uderzenie w PiS) oraz europosła, byłego szefa polskiej dyplomacji i absolwenta Oxfordu, można wymagać nieco przyzwoitszego poziomu niż od internetowego hejtera... Ale cóż, rzeczywistość skrzeczy...