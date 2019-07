I jest program PO. Siemoniak: Przywróćmy emerytury esbekom!

AB 24.7.19 14:12

Łajdactwo ma emerytury zdaje się w wysokości ok. 2 tys. To i tak więcej niż tysiące Polaków, którzy całe życie uczciwie pracowali. Gdyby była sprawiedliwość, wszyscy pracujący w SB powinni siedzieć za kratami, a nie upominać się o emerytury. Co z tego, że pracowali krótko - to było tylko z tego powodu, że nastąpiła zmiana w 1989 roku. Gdyby nie zmiana, prześladowaliby uczciwych Polaków, bo wiedzieli do jakiej pracy idą. A PO chce odebrać lewicy głosy dawnych esbeków, stąd obietnice siemoniaka.