Huzia na Józia (tzn. na Misiłę...)'Tęczowa' Polska Walcząca to za wiele nawet dla polityków PO!

Sariel 29.7.19 21:40

Mi też nie podoba się łączenie znaku Polski Walczącej z tęczową flagą



To prawda, że homoseksualiści również walczyli o Polskę, ale tak samo jak wszyscy, nosili biało-czerwoną opaskę.

I tak powinno zostać - kotwica na biało-czerwonym tle



To co zrobił Misilo, to zwykłe dzielenie ludzi i wywoływanie kontrowersji



Nie o to chodzi w tolerancji i nie o to chodzi w walce osób LGBT o równe prawa

Zdecydowanie poseł Misilo zwalił sprawę i myśle, że spora część lewicy się ze mną zgodzi