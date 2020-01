Hucpa w Warszawie. Totalna hipokryzja sądowej kasty

AAAA 11.1.20 18:31

Po pierwsze: nie wszyscy, ale kilku. Po drugie: to ustawa procedowana w parlamencie RP, żadni obcy sędziowie nie mają prawa się wtrącać! Po trzecie - totalna targowica po raz kolejny wzywa na pomoc obce siły; to jest łajdacka zdrada polskiego państwa. A po czwarte - świetnie sami określili: ustawa kagańcowa. Kaganiec nakłada się wściekłym i agresywnym psom; sami się tak określili? Już nawet prezydent wyśmiewał się z ich intelektu, gdy nie rozumieją, co mówią wrzeszcząc: ustawa kagańcowa! To, co wyprawia kasta sędziowska jest po prostu ŻENUJĄCE! Oni w ogóle nie powinni być sędziami.