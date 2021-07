Hubert Hurkacz w półfinale! Polak pokonał ,,króla Wimbledonu’’

Hubert Hurkacz pokonał dziś Szwajcara Rogera Federera i awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. Jest drugim Polakiem, który zagra w półfinale Wimbledonu. Wcześniej udało się to Jerzemu Janowiczowi.

Roger Federera nazywany jest królem Wimbledonu. To ośmiokrotny mistrz imprezy. Dziś nie udało mu się jednak z Hubertem Hurkaczem. Polak zwyciężył w trzech setach - 6:3, 7:6 (7-4), 6:0. Mecz trwał godzinę i 49 minut.

W półfinale Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Matteo Berrettini - Felix Auger-Aliassime.

Came to play 💪@HubertHurkacz takes the second set tie-break 7-4 to move within one set of the semi-finals #Wimbledon pic.twitter.com/9yRt1aIpc6