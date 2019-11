Hostia to dla nich ,,opłatek''. Ziemkiewicz: Oni mówią coś ważnego o tej drugiej PO-lsce: skundlonej, postkomuszej

Niejestemrobotem 4.11.19 11:08

Nie bezczeszczenie, a obraza uczuć religijnych. Ponieważ jest dyskusyjne, czy do obrazy doszło, prokurator powinien sprawdzić, czy było to na tyle realne, że to obraza uczuć religijnych żeby uznać to za powód zatrzymania obywatelskiego. Ewentualnie umorzyć, ale nie zignorować, bo tego wymaga prawo, co do którego kościół i świeccy powinni być równi ;) I, nie mam pretensji do policji, że przyjechała. Taka jej rola. Jak już to do prawa, które sprawiło, że ta interwencja zgodnie z prawem była zasadna.