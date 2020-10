Horror w Nicei! Atak nożownika przed kościołem. Trzy osoby nie żyją, kobiecie ścięto głowę

Dramatyczne doniesienia z Nicei. W pobliżu bazyliki Notre Dame miał miejsce atak nożownika. Według najnowszych doniesień zginęły trzy osoby.

Wcześniej informowano o śmierci jednej osoby. Teraz jednak policja informuje o dwóch ofiarach. Szef MSW Gerald Darmanin uruchomił w związku z atakiem komórkę kryzysową.

Mer Nicei Christian Estrosi poinformował na Twitterze:

„Nicejska policja zatrzymała sprawcę ataku niedaleko bazyliki Notre Dame”.

Przekonuje, że wszystko wskazuje na atak terrorystyczny.

