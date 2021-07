Horała: pakiet klimatyczny UE nie zwalczy globalnego ocieplenia, za to zaszkodzi gospodarce

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała nie jest zwolennikiem zaproponowanego przez KE pakietu klimatycznego Fit for 55. Jego zdaniem zawarte w pakiecie rozwiązania nie powstrzymają globalnego ocieplenia, mogą za to osłabić europejską gospodarkę.

Zdaniem Horały Polska powinna skupić się na tych rozwiązaniach z pakietu klimatycznego, które mogą służyć polskiej gospodarce. Jednym z tych rozwiązań jest utworzenie funduszu wspierającego transformację energetyczną.

- Im ten fundusz będzie większy, tym bardziej będą z niego korzystać kraje, które potrzebują więcej inwestycji, takie jak Polska - ocenił w rozmowie w Programie 1 Polskiego Radia.

Horała dodał, że jeżeli takie inwestycje odbywałyby się na koszt UE, a nie Polski, to byłaby to sytuacja korzystna.

Korzystną dla Polski propozycją jest także wprowadzenie podatku granicznego dla towarów importowanych z krajów o mniejszych wymaganiach, jeśli chodzi o ochronę klimatu.

Celem pakietu Fit for 55 jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w UE o 55 procent do roku 2030. Fit for 55 to pakiet 12 dyrektyw unijnych. Główny architekt pakietu to Frans Timmermans.

Główna idea pakietu klimatycznego to radykalny wzrost wszystkiego, co chętnie używają i konsumują obywatele, a co przyczynia się do emisji dwutlenku węgla. Przewiduje się, że ceny paliwa w wyniku unijnych dyrektyw mogą wzrosnąc nawet do 8 złotych za litr - więcej czytaj tutaj.

jkg/tvp info