Homopropaganda ,,Tygodnika Powszechnego''

Polak Ateista Dumny Gej 3.10.19 11:10

Homo to nie anomalia, to orientacja równorzędna do hetero i bi. Nie da się nikogo przerobić na innej orientacji niż wrodzona. Nikt normalny nie ma zresztą takich zakusów, poza zaburzonymi homofobicznie, którzy myślą, że ideologią można kogoś zrobić heterykiem i że jest to słuszne.



Po żadne dzieci nie należy "sięgać". Można je albo samemu płodzić (co homo robią z powodzeniem), albo adoptować. W Polsce Konstytucyjnie przysluguje każdemu prawo do prokreacji oraz wychowywania dzieci bez względu na orientację. Jest również zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.