Homoaktywista znowu montuje tabliczki z napisem ,,Strefa wolna od LGBT’’

Aktywista LGBT Bartosz Staszewski po raz kolejny umieścił przy wjazdach do miejscowości, w których przyjęto prorodzinne uchwały, kłamliwe tabliczki informujące o rzekomych „strefach wolnych od LGBT”. Wcześniejsze tego typu inicjatywy podjęte przez działacza, spotkały się z reakcją Instytutu Ordo Iuris. Prawnicy złożyli na Policję zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia z art. 85 § 1 Kodeksu wykroczeń. Komendy odmówiły jednak skierowania do sądu wniosków o ukaranie. Instytut złożył zażalenia na decyzje Policji. Akcja Staszewskiego przyczyniła się do kreowania krzywdzącego wizerunku Polski i prorodzinnych samorządów, w szczególności w mediach zagranicznych.

Sprawa dotyczy czterech miejscowości w województwie lubelskim. Na znakach informujących o wjeździe do nich, Bartosz Staszewski umieścił tabliczki z napisem „strefa wolna od LGBT” w czterech językach. Władze tych samorządów przyjęły wcześniej uchwały sprzeciwiające się propagowaniu ideologii LGBT.

O swojej akcji działacz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bartosz Staszewski zamieścił także zdjęcia dokumentujące popełnione czyny. W marcu 2020 r. Instytut Ordo Iuris złożył na Policji zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia z art. 85 § 1, przewidującego karę grzywny, ograniczenia wolności oraz aresztu m.in. za samowolne ustawienie znaku drogowego. Komendy właściwe dla danych miejscowości nie zdecydowały się jednak na skierowanie do sądów wniosków o ukaranie aktywisty argumentując, że, rzekomo, czyn nie został popełniony, mimo jego udokumentowania w mediach. Instytut Ordo Iuris złożył zażalenia na te decyzje, domagając się ponownego przeprowadzenia czynności dowodowych.

Bartosz Staszewski powtórzył swoją akcję umieszczając takie same tabliczki na znakach drogowych przy wjazdach do Istebnej i Łososiny Dolnej. Władze tych miejscowości również wdrożyły u siebie prorodzinne uchwały. Dokument przyjęty w Istebnej stanowi sprzeciw wobec zapisów warszawskiej „Deklaracji LGBT” ograniczających wolność słowa, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami oraz prowadzących do seksualizacji dzieci. W uchwale nie ma odniesienia do homoseksualizmu i osób o takich skłonnościach. Naczelny Sąd Administracyjny nie zajął jeszcze stanowiska na temat dokumentu. Wcześniej większość sądów podtrzymała podobne uchwały władz lokalnych jako wyraz korzystania z wolności słowa i wolności politycznych samorządów.

Poprzednia akcja Bartosza Staszewskiego odbiła się szerokim echem w Europie. Wpis zawierający nieprawdziwe informacje na temat rzekomych „stref wolnych od LGBT” udostępnił m.in. europoseł Guy Verhofstadt. Zdjęcia opublikowane przez aktywistę przyczyniły się do kreowania fałszywego i krzywdzącego wizerunku Polski, a w szczególności samorządów, w których wdrożono prorodzinne uchwały.

„Bartosz Staszewski po raz kolejny za pośrednictwem mediów społecznościowych wprowadza zagraniczną opinię publiczną w błąd, powielając nieprawdziwe informacje nt. istnienia Polsce tzw. stref wolnych od LGBT. Warto przypomnieć, że ten sam aktywista rozpowszechniał kłamstwa nt. działań polskich organów ścigania i sądów, nagłaśniając fakt zastosowania wobec Michała Sz. ps. „Margot” środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania rzekomo za wywieszenie tęczowej flagi na figurze Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a nie napaść na kierowcę ciężarówki Fundacji PRO-Prawo do życia. Prawnicy Instytutu będą podejmować wszelkie działania prawne, które służyć będą walce z manipulacjami i nieprawdziwymi informacjami o inicjatywach prorodzinnych w Polsce. Zapewnimy również pomoc prawną wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które zostały zniesławione rozpowszechnianiem informacji o istnieniu rzekomych «stref wolnych od LGBT»” – wskazuje adw. dr Bartosz Lewandowski – Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

