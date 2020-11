Hołownia złożył wniosek o rejestruję partii

Jak podaje „Fakt”, Szymon Hołownia złożył do sądu wniosek o rejestrację swojej partii.

Hołownia zebrał 1000 podpisów i złożył wniosek o rejestrację swojego ugrupowania politycznego, w którego nazwie znajduje się jego nazwisko, a pełna nazwa brzmi „Polska 2050 Szymona Hołowni”.

W trakcie konferencji prasowej Hołownia powiedział:

-To będzie partia, jakiej jeszcze w Polsce nie było, która nie działa w ten sposób, że sobie założy ruch obywatelski, po to, by sobie podnieść notowania, czy poprawić PR. To jest partia, którą ruch obywatelski zakłada, by mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dziś sprawczości.

Jakie będą główne cele partii? Hołownia i jego partii mają walczyć – jak stwierdza - z trzema zagrożeniami: oderwaniem się od rzeczywistości, skoncentrowaniem się na swoich wewnętrznych problemach i zawłaszczaniem świata.





mp/fakt24.pl