Hołownia zapatrzony w Tuska: Warto go słuchać

Szymon Hołownia coraz mniej kryje się z tym, że jego nowy ruch polityczny ma być odwzorowaniem Platformy Obywatelskiej. Mówiąc o kolejnych transferach z Platformy Szymon Hołownia odniósł się do politycznej kariery Donalda Tuska, którego uważa za ogromnie doświadczonego polityka, zasługującego na to, aby go słuchać.

Szymon Hołownia był pytany o niedawną wypowiedź Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że obserwując kryzys Platformy Obywatelskiej, widzi nadzieję w ruchu Polska 2050. Były prezydent wskazał przy tym, że opozycja powinna się zjednoczyć, a ważną role mógłby tutaj odegrać obecny szef EPL, Donald Tusk.

- „Donald Tusk to polityk z ogromnym, również międzynarodowym, doświadczeniem, zawsze warto słuchać go z uwagą”

- stwierdził założyciel Polska 2050.

Podkreślił jednocześnie, że podchodzi z rezerwą do planów zjednoczenia opozycji.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk zaznaczył, że jego ruch ma już wystarczającą ilość posłów, aby utworzyć koło poselskie, jednak nie wyklucza kolejnych transferów.

- „Nie mogę więc stwierdzić, że zatrzaskujemy nasze drzwi w Sejmie, na pewno je jednak w tej chwili przymykamy”

- mówił.

kak/PAP, wp.pl