Hołownia zabrał głos ws. kompromisu aborcyjnego

Justyna S 21.12.19 13:41

Dlatego PiS hołduje armie, a kapelani im błogosławią tak? Jak to się ma do nie zabijania i armia nie zawsze służy do bronienia, bo ktoś przecież musi atakować. Robi się parady wojskowe by zapoznać ludzi i dzieci z narzędziami do zabijania.