Hołownia wzorował się na postaci wójta z ,,Rancza''? Ten film podbija sieć!

„Panie Szymonie, nie wiedziałem, że pańskim politycznym wzorem jest wójt gminy Wilkowyje, Paweł Kozioł” – napisał na Twitterze Adam Andruszkiewicz publikując humorystyczne nagranie, które podbija sieć.

„Wiemy, jak to zrobić” – te słowa niczym mantrę w jednym z odcinków popularnego serialu „Ranczo” powtarzał wójt Wilkowyj. Opowiadał on obywatelom o państwie dobrobytu, jednak nie podawał konkretów. Jak się okazuje, takie same słowa padały z ust Szymona Hołowni w jego przemówieniu.

W rozmowie z portalem TVP.Info Andruszkiewicz komentował:

„To nagranie jest oczywiście z przymróżeniem oka i trochę żartem. Z drugiej strony stawia jednak pytanie, czy Szymon Hołownia nie jest drugim Ryszardem Petru polskiej polityki, czyli wytworem agencji PR-owych, które nie mają idei, a co jakiś czas tworzą w Polsce takie twory, jak partie Petru czy Palikota”.

To po prostu trzeba zobaczyć:

Panie Szymonie, nie wiedziałem, że pańskim politycznym wzorem jest wójt gminy Wilkowyje, Paweł Kozioł 😂 podaj dalej 😉 pic.twitter.com/lL80xEnhLr — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) January 24, 2021

dam/twitter,TVP.Info