Hołownia uderza w o. Rydzyka i zapowiada ,,rozdział Kościoła od państwa’’

Szymon Hołownia, który swoją karierę dziennikarską zrobił na publikacjach katolickich, karierę polityczną najwyraźniej chce robić na atakowaniu Kościoła. Polityk deklaruje, że gdy dojdzie do władzy, powołany zostanie specjalnych pełnomocnik w randze ministra ds. przeprowadzenia rozdziału Kościoła od państwa. Zapowiedział też rozliczenie o. Tadeusza Rydzyka.

W czasie uroczystości związanych z 29. rocznicą urodzin Radia Maryja kontrowersyjna wypowiedź padła z ust o. Tadeusza Rydzyka, który nazwał oskarżanego o tuszowanie pedofilii bpa Edwarda Janiaka, w którego sprawie postępowanie prowadzi Stolica Apostolska, „współczesnym męczennikiem”. Wypowiedź tę skomentował w programie Wirtualnej Polski założyciel ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

- „Nie mogę wyjść z oburzenia po tym co usłyszałem i zobaczyłem w sobotę. (…) Rydzyk wyszydził ofiary księży pedofili, wypowiedział posłuszeństwo papieżowi i Kościołowi robiąc męczennika z biskupa, wobec którego procedury kościelne wszczął papież” – mówił polityk.

Zadeklarował, że jeśli jego ruch zdobędzie w Polsce władzę, „wszystkie jego (o. Tadeusza Rydzyka) biznesy, to co jest związane na styku relacji jego instytucji z państwem zostanie rozliczone do ostatniej złotówki”.

Wypowiedź redemptorysty stała się dla Szymona Hołowni okazją do kolejnego promowania się na atakowaniu Kościoła. Polityk zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, w rządzie powołany zostanie specjalny pełnomocnik mający zająć się rozdziałem państwa od Kościoła.

- „Hołownia coraz mocniej atakuje Kościół i chętnie przyłącza się do krytyki poszczególnych kapłanów i samej instytucji. Popularność zdobył nie tylko w TVN, ale też na spotkaniach i promocjach swoich książek w kościołach niemal w całej Polsce. Teraz wygląda to tak jakby szukał taniego poklasku, wśród ogólnej antyklerykalnej histerii” – komentuje portal wPolityce.pl.

W programie Tłit Hołownia skomentował też zapowiedzi Romana Giertycha, który chce powrócić do polityki. Ocenia tę decyzję jako bardzo słuszną, bo jego zdaniem mec. Giertych jest potrzebny w polskiej polityce.

- „Szanuję Romana Giertycha, lubię go i cenię rozmowy, które czasami z nim toczę. I serdecznie współczuję mu tego, co go teraz spotkało ze strony prokuratury” – mówił.

kak/PAP, wPolityce.pl