Hołownia: Tusk nie wrócił na białym koniu, wrócił pieszo

„Podstawowym scenariuszem dla nas zawsze będzie to, że Polska 2050 idzie do wyborów sama” – zapowiedział Szymon Hołownia, pytany o możliwość współpracy Polski 2050 z Platformą Obywatelską.

W rozmowie na antenie TVN24 polityk stwierdził, że dla niego:

[…] sojusz Polski 2050 wyłącznie z PO jest trudny do wyobrażenia.

Przypomniał, że w ostatnim czasie partia ta nie miała nic do zaoferowania.

Odnosząc się do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, Hołownia stwierdził, że nie martwi go ten fakt, a były premier „nie wrócił na białym koniu, wrócił pieszo”.

dam/TV24,Fronda.pl