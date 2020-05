Hołownia też nie chce przekopu Mierzei Wiślanej. Za plecami ma prorosyjskiego generała

enigma 30.5.20 20:15

"pedalska kretynizacjo polski", tak, będziemy nawet dokładać tymczasowo do AUTOSANA, STOCZNI SZCZECIN i KOPALNI, bo często są to firmy strategiczne dla Polski, ale też dlatego żeby Polacy mieli pracę, aby z biedy nie wyjeżdżali na szparagi do Niemiec. Będziemy też dalej wspierać Fundusz Kościelny, bo skoro w samej warsiafce można wydać ponad 4 miliony na pedalstwo i LGBT dla małej części społeczeństwa to tym bardziej trzeba na potrzeby przeważającej większości, panimajesz ???