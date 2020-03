Hołownia stawia żądania Episkopatowi. Chce, aby Komunii udzielano wyłącznie na rękę

Jarek 11.3.20 18:57

Drogi T,

Za nadużycia będzie odpowiadał przed Bogiem, ten, który się tego dopuścił.

Czemu to ma służyć? Bycie świętszym od samego Chrystusa, poprawianie Chrystusa?

Czy myślicie, że przez to jesteście lepsi od innych, Bóg Was "lubi" bardziej, a tych co na rękę "nie lubi"?



To nie jest nawet śmieszne, to jest żałosne z Waszej strony.