Hołownia rozpaczliwie próbuje zaistnieć: ta ustawa to ‘bandyterka’

Marian 7.4.20 16:55

Gdyby jeszcze te "zielone ludziki" zwane opozycją, przedstawili jakąś alternatywę, moze nawet nie lepszą od tego co proponuje PIS, ale coś co tez byłoby dla dla Polski korzystne,to można by podjąć z nimi jakąś dyskusje co do kierunku w którym powinna iść Polska.Niestety,słyszymy tylko, PIS zły, a jezeli już coś zaproponują to mozna to porównać do ustawy 447 czyli kompletna katastrofa.Później slyszymy skargi ich i ich zwolenników że są lekceważeni a co innego mozna zrobić.Tylko ich olac.