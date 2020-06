Hołownia: Rozdział Kościoła i państwa to najpilniejsza rzecz, którą trzeba zrobić w Polsce

Niejestemrobotem 17.6.20 22:20

W ogólnym rozrachunku po in vitro rodzą się dzieci. Jest więcej ludzi niż byłoby bez niego. Prosta kalkulacja. A to że zarodki giną jest mega naturalne. Szacuje się, że nawet większość ciąży kończy się poronieniem. A nawet jak nie większość, to na pewno wiele do tego nie brakuje. Także nie odpowiedziałeś nawet około tematu. A to, że mylisz wiedzę o in vitro z wiedzą o rozwoju zarodkowym człowieka, a komuś wypominasz to już aż zabawne.