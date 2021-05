Hołownia o PiS: daje 500 złotych, by z kieszeni wyciągnąć 1000

132 strony pobożnych życzeń i ogólników - powiedział na temat ogłoszonego w sobotę przez Zjednoczoną Prawicę Nowego Polskiego Ładu Szymon Hołownia.





Zdaniem Hołowni część elementów Nowego Polskiego Ładu idzie w dobrą stronę. Są to w ocenie byłego prezentera TVN takie zagadnienia jak podniesienie kwoty wolnej od podatku lub wyższy próg wejścia w drugą grupę podatkową.





- Mniej zarabiający powinni po prostu płacić mniej podatków - stwierdził.





Hołownia ma mieszany stosunek do podniesienia składki zdrowotnej.- Składkę zdrowotną na jakimś etapie trzeba będzie podwyższyć, ponieważ musimy postawić ochronę zdrowia na nogi - stwierdził, dodając, że niepokoi go "w jakim tempie to robią, kto to robi i co oni mówią o datach".





- Jeżeli w 2027 roku to pozwoli uzyskać 7 proc. PKB na zdrowie, to co zrobią przez koniec tej kadencji i jeszcze następną – jeśli nie daj Boże mieliby rządzić - z tymi pieniędzmi, które zaczną zabierać już od 2022 roku? - retorycznie spytał Hołownia.