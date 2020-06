Hołownia: Duda za 3 tygodnie będzie miał 10 proc. poparcia

"Trudno się komentuje takie życzeniowe stany umysłu, życzeniowości albo po prostu przemęczenia"



To po polsku pani Mario? Jak już znajdziecie dziennikarza, czego wam i sobie życzę, to może pani MP wytłumaczy jak pisze się artykuły i czym one powinny różnić się od wpisów do dzienniczka/pamiętnika.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha