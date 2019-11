Holland o Michalkiewiczu: KANALIA!!!

Olej 21.11.19 17:51

Tak ! Tak ! Oburzeni moraliści !



A gdy co dziennie żurnalia z Czerskiej i inne lisioidy obrzucają ludzi błotem i g........em to milczycie.



Gdzie jest wtedy prawo ? Gdzie jesteście moraliści czerwonego salonu ?



Jeszcze raz powtórzę czyn naganny do którego nijak się ma kara.



Ta kara sądowa jest jak wyrok śmierci, którego wielu zwykłych ludzi by nie udźwignęło co w istocie rzeczy przekłada się na groźbę polityczną; pt. ,,zamknijcie mordy'' i cisza bo inaczej skończycie z torbą na ulicy i pod mostem.



Smaku przydaje inny skandaliczny wyrok celebryty który zostaje uniewinniony po tym jak mu babcia wtargnęła pod samochód, którym nie miał prawa kierować, który nie miał prawa poruszać się w ruchu. Winna jest babcia !



Jak Polska długa i szeroka dzieje się skandaliczna krzywda zwykłych ludzi poszkodowanych przez ,,sądy'' Pan poseł Wojciechowski coś o tym wie, usiłując pomóc ogromnej ilości zgłaszających się o pomoc prawną i interwencję.