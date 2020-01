Holenderscy klimatolodzy: Europie grozi zlodowacenie!

Adam 29.1.20 11:21

On ma na nazwisko Wubs, a nie Vubs - poprawcie bo wstyd.

Przy okazji jest profesorem nadzwyczajnym (associate professor), jest to funkcja na uniwersytecie, on sam ma tytuł doktora, dodatkowo nie jest klimatologiem, a matematykiem - konkretnie w specjalizacji: Analiza numeryczna. Choć trzeba mu oddać że specjalizuje się w analizie i modelowaniu prądów oceanicznych, więc ekspertem jak najbardziej jest - tylko dobrze być precyzyjnym.

Ogólnie streszczając takie modele z racji wielu zmiennych mają duży margines błędu - choć zwraca uwagę na ważny fakt który może, ale nie musi wystąpić. Jest to jak prognoza pogody -zresztą używa tych samych narzędzi matematycznych - która lepsza jest niż nic ale nie jest pewnikiem.

I dlaczego ważne to doprecyzować? Bo potem ludzie twierdzą że naukowcy mówili że będzie tak czy siak, a żaden z nich tak nie twierdził jedynie dawał możliwe scenariusze, a rządni sensacji pismacy robili z tego proroctwa apokaliptyczne.

https://www.rug.nl/staff/f.w.wubs/research