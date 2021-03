Holandia: Wybuch w centrum testowania na koronawirusa. ,,Podłożono ładunek''

Szokujące doniesienia z Holandii. W mieście Bovenkarspel doszło do eksplozji w centrum testowania na koronawirusa.

W trakcie wybuchu wybite zostały okna w budynku, jednak nikt na szczęście nie odniósł obrażeń – informuje tamtejsza policja.

Dodano, że pod centrum „musiał zostać podłożony” ładunek wybuchowy.

