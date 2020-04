Holandia: Oto, jak Putin korumpuje Zachód

To, że Rosja potrafi wpływać na decyzję polityków europejskich jest dla wielu z nas tajemnicą poliszynela. Wyniki śledztwa w Holandii pokazały jednak, jak może to wyglądać w praktyce. Jak podkreśla w swoim tekście "Dziennik Gazeta Prawna": „Taki schemat stał się specjalnością Kremla w Europie”.

Chodzi o holenderskiego polityka, skrajnie prawicowego lidera Forum na rzecz Demokracji, Thierry’ego Baudeta. Organizował on kampanię przeciw umowie stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą. Holendrzy w 2016 roku umowę tę w referendum odrzucili. Poglądy Baudeta podzieliło aż 61 proc. osób, które wzięły udział w plebiscycie. Frekwencja wyniosła wówczas 32 proc.

Baudet przekonywał wówczas, że „Wyniku nie można zignorować”, jednak mimo działań umowa weszła w życie rok później. Choć do niedawna pojawiały się jedynie przypuszczenia dotyczące tego, że kampanię na „nie” podsycał Kreml, ujawnione w weekend wyniki śledztwa holenderskiego publicznego NPO Radio 1 oraz telewizji BNNVARA w zasadzie nie pozostawiają co do tego złudzeń.