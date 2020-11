Hit!!! Znudził się jej protest: ,,Ja chcę ku***a do domu’’

Prawdziwym hitem mediów społecznościowych stało się nagranie obrazujące kwintesencję odbywających się protestów Strajku Kobiet. Jednej z uczestniczek agresywnej manifestacji znudziło się protestowanie i chciała wyjść przez kordon policji. Kiedy to jednak okazało się niemożliwe, popisała się swoją wulgarnością i oderwaną od rzeczywistości swiadomością.

Od dnia, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. aborcji eugenicznej w Polsce odbywają się, mimo zagrożenia epidemicznego, tłumne protesty zwolenników aborcji. W wielu polskich miastach blokowane są główne ulice, wykrzykujący wulgarne hasła demonstranci dewastują miejsca pamięci i katolickie świątynie.

Szczytem hipokryzji popisała się jedna z uczestniczek takiej demonstracji. Młoda kobieta, która jeszcze chwilę wcześniej z okrzykiem „To jest wojna” blokowała drogę, znudziła się demonstracją i postanowiła wrócić do domu. Wówczas jednak pojawił się problem, ponieważ nie mogła przedostać się przez kordon ochraniającej protest policji:

- „Nie mogę niczym dojechać. Po pierwsze, wszystko jest zamknięte. Po drugie nie ma komunikacji miejskiej. Po trzecie, nie stać nas na, eee, prywatny transport. Bo nas na to nie stać z podatków” – wykrzykiwała do policjantów demonstrantka.

- „Je**ć psy! Państwo powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, jak mamy dojść do domu? To gdzie mamy spać? W dupie ku**a?’’ – dodawała.

W rozmowę włączył się nawet dziennikarz Onetu:

- „Panowie, czy możecie powiedzieć tym młodym damom, którędy one dojdą do domu, czy nie możecie im powiedzieć? No przecież dziewczyny was proszą, żeby przejść” – zwracał się do policjantów.

- „Proszę państwa, ja mam chorą nogę, chcę iść do domu, odpocząć po pracy” – dodawała inna uczestniczka demonstracji.

>Bądź Julką

>Skrzyknij się z tysiącami ludzi i zablokuj centrum

>Bądź pretensjonalna bo odechciało ci się już protestować i chcesz wrócić do domu, więc policja powinna skończyć swoje czynności TERAZ, służyć ci i najlepiej odwiedź do domu 😆 pic.twitter.com/zmgphspw2X — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) October 31, 2020

Nagranie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

1. To jest wojna

2. Trzeba było nas nie wk******

3. Idziemy po was!



4. Jak mam teraz wrócić do domu?



Julkizm w pigułce 😅 https://t.co/im1rLWQalK — Anna Beszczyńska (@abeszczynska) October 31, 2020

Ja bym im zrobiła test alkomatem. — MartynaBP (@bp_martyna) October 31, 2020

ale jakby usiadła na ulicy i miałbyś po pracy stać w korku to po prostu sobie czekaj. Bo one mają protest. — smiechu0808 (@smiechu0808) October 31, 2020

kak/Twitter, niezależna.pl