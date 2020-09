Hit! Kidawa-Błońska wyjaśnia, dlaczego opozycja jest ,,totalna’'

Zdaje się, że wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska otrząsnęła się już ze sromotnej porażki w swojej kampanii wyborczej i z nowymi siłami wraca do bycia aktywną w mediach. Gościła na antenie Polsat News, gdzie przekonywała, że nie rozumie, dlaczego z faktu, iż opozycja jest „totalna”, robi się zarzut. Wyjaśniła też, co w jej ocenie ta totalność oznacza.

W sobotę w czasie Krajowej Rady PO wiceprzewodniczący partii Rafał Trzaskowski przekonywał, że Platforma musi przestać być opozycją totalną i zacząć zajmować się merytorycznymi projektami. Zarzutu o totalność nie rozumie jednak Małgorzata Kidawa-Błońska, która ma własną interpretację tego przymiotu swojej partii:

- „Totalna, to znaczy, że naprawdę poważnie to traktuje i pilnuje wszystkich spraw. To, że w PiS słowo totalny się nie podobało, to trudno, ale teraz nasze działanie będzie inne” – mówiła wicemarszałek na antenie Polsat News.

Pytana o słowa Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że Platforma będzie dalej „krytykować i wytykać, ale w inny sposób niż dotychczas, bo bardziej otworzy się na współpracę z Polakami w kraju:

- „W opozycji naszym obowiązkiem jest wytykanie wszystkich błędów rządzących. To święte prawo opozycji i nie można żadnego błędu pominąć. Trzeba pokazywać, jak te błędy trzeba rozwiązywać. Tak traktuję moje miejsce w opozycji” – mówiła.

kak/Polsat News, wPolityce.pl