Hit! Budka powołuje sztab wyborczy i ogłasza plan przejęcia władzy

Zakończyła się konwencja Platformy Obywatelskiej, na której Borys Budka ogłosił wielki plan „przejęcia władzy”. Lider Platformy Obywatelskiej, choć wciąż nie udaje mu się zjednoczyć własnego ugrupowania, całkiem poważnie myśli o zjednoczeniu całej opozycji i przejęciu władzy w Polsce.

Do współpracy w „przejmowaniu władzy” Budka zaprosił Lewicę, PSL i Polskę 2050. Mają działać pod nazwą Koalicja276. Polityk przekonuje, że gdyby dziś odbyły się wybory parlamentarne, opozycja zdobyłaby w nich większość. Problemem pozostaje prezydent Andrzej Duda i jego prawo weta, jednak i w pokonanie tego problemu wierzy przewodniczący PO. Polityk zaznaczył, że do obalenia prezydenckiego weta potrzeba 276 posłów. Taką liczbę posłów planuje zgromadzić wokół się Budka i stąd nazwa jego wielkiej koalicji.

- „Obiecuję wam, że jesteśmy gotowi do każdej rozmowy, by zakończyć rządy nieudaczników, przez których wasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Jesteśmy gotowi na wybory” – mówił szef PO.

Budka zapowiedział uruchomienie narzędzi, które będą „walczyć z codziennymi kłamstwami telewizji publicznej”. Powołano już również… sztab wyborczy, który ma zapewnić wygraną (nieistniejącej jeszcze) Koalicji276.

- „Stworzymy nową instytucję Specjalnego Prokuratora Śledczego. Jego zadaniem będzie badanie afer państwowych. Powołamy też na nowo Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny, to jest nasze zobowiązanie. To właśnie decyzją TK zostaliście zmuszeni do wyjścia na ulicę w obronie wartości, wolności” – zapowiedział.

W czasie konwencji głos zabrał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zapowiedział m.in. opodatkowanie Kościoła i zlikwidowanie Funduszu Kościelnego.

kak/gazeta.pl