Hiszpania: Katolicyzm na wymarciu? Ślub kościelny zawiera co dziesiąta para

Hiszpanie za nic mają nauczanie Kościoła na temat małżeństwa. Zaledwie co dziesiąta para mówi sobie sakramentalne „tak” – informuje Krajowy Instytut Statystyczny.

Niestety sytuacja wygląda co raz gorzej. Spadek liczby ślubów kościelnych widoczny jest od ponad 20 lat, a pandemia tylko pogorszyła i tak już kiepskie wyniki.

O ile przed dwudziestu laty ślub kościelny w Hiszpanii wzięło 163 tys. par, w 2020 roku było to tylko niespełna… 9,5 tysiąca. Tymczasem według statystyk z roku 2010, do Kościoła katolickiego należało aż 74,8 proc. Hiszpanów. Widać jednak, że nie wiąże się to zupełnie z podejmowanymi wyborami życiowymi.

Jak czytamy w depeszy Katolickiej Agencji Informacyjnej, o ile w 2001 roku małżeństwa kościelne stanowiły 73,1 proc., osiem lat później było to 45,5 proc. Teraz mówimy już zaledwie o 10 procentach małżeństw kościelnych.

dam/KAI,Stacja7