Historyczny moment. Papież Franciszek w drodze do Iraku

Papież Franciszek wyruszył w swoją 33. zagraniczną podróż apostolską. Celem pierwszej od wybuchu pandemii papieskiej podróży jest Irak. Franciszek będzie pierwszym biskupem Rzymu odwiedzającym to państwo. Ta przełomowa pielgrzymka wiąże się z licznymi trudnościami, które wynikają nie tylko z pandemii koronawirusa, ale również z napiętej sytuacji politycznej i religijnej w Iraku. Tym bardziej ojciec święty potrzebuje żarliwej modlitwy swojego Kościoła.

Hasłem wizyty są zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza słowa: „Wszyscy braćmi jesteście”. W Iraku papież Franciszek spędzi cztery dni, chcąc umocnić tamtejszych chrześcijan i domagać się ich równouprawnienia. Ojciec święty poleciał również z przesłaniem braterstwa do wyznawców islamu.

Z Rzymu papież wyleciał samolotem linii Aitalia około 7.30. W Bagdadzie ma wylądować koło południa. Po ceremonii powitania na lotnisku będzie rozmawiał z premierem Iraku Mustafą al-Kadhimim. Później uda się do Pałacu Prezydenckiego na oficjalną uroczystość powitania z udziałem prezydenta Barhama Saliha. Spotka się tam również z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego oraz korpusu dyplomatycznego. Na wieczór zaplanowane jest spotkanie z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządki syryjskiego Matki Bożej Zbawienia.

Chaldejski arcybiskup Mosulu Najib Mikhael Moussa podkreśla, że papież odwiedza Irak w momencie, w którym jego młode społeczeństwo usilnie dąży do zmiany kraju, chcąc walczyć z korupcją i wprowadzić państwo prawa, kierujące się wartościami godności i równości. To właśnie godność i prawa człowieka w ocenie arcybiskupa mają być jednymi z najważniejszych tematów poruszanych w czasie pielgrzymki. Hierarcha liczy, że ojciec święty przyczyni się do budowania poszanowania mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijan i jezydów.

Przed swoim wylotem ojciec święty podkreślał, że pragnie prosić Boga o pocieszenie dla utrudzonych latami wojny i terroryzmem mieszkańców Iraku.

- „Przybywam jako pielgrzym, jako pielgrzym pokutujący, aby błagać Pana o przebaczenie i pojednanie po latach wojny i terroryzmu, aby prosić Boga o pocieszenie dla serc i o uleczenie ran. Przybywam też do was jako pielgrzym pokoju, żeby powtórzyć: wszyscy braćmi jesteście”

- powiedział w skierowanym do Irakijczyków wideoprzesłaniu.

- „Tak, przybywam jako pielgrzym pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnej wędrówki, także z braćmi i siostrami innych tradycji religijnych, w duchu ojca Abrahama, który łączy muzułmanów, żydów i chrześcijan w jedną rodzinę”

- dodał.

Wspierajmy ojca świętego w tej trudnej misji naszą gorliwą modlitwą.

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka

Jezu, jedyna Drogo do Ojca, Prawdo i Życie człowieka. Ty obiecałeś prowadzić swój Kościół do końca czasów. Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka, ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego. Udziel mu pełni łask Ducha Świętego, niech utwierdza nas w wierze i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości. Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz nas z Następcą św. Piotra i umacniaj nas w każdej Eucharystii, dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych, byli solidarni z biednymi i cierpiącymi, głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie wszystkim narodom Ziemi. Amen.

kak/vaticannews.va, ekai.pl, tvn24.pl