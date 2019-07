Cóż za HISTERIA! Wyborcza. ,,Musimy być solidarni, bo inaczej nikt nie zaprotestuje, kiedy przyjdą po nas''

Andrzej 27.7.19 14:07

To prawda,że katolicy nie nawidzą innych,bo są inni,bo są ateistami.A czy Pan dzielnicowy lubi katolików,o których pisze,że są to ludzie ciemni,że są zacofaną masą.Czy to odnosi się do wszystkich katolików,czy do fanatyków religijnych? Myślę,że te krytyczne wpisy odnoszą się do katoli,czyli tych niemyślących?