Hipokryzja! Niemiecki dziennikarz chwali Niemcy, gani Polskę - za to samo!!!

Adam S 18.3.20 9:31

Załgane to towarzycho, które mianuje się UE. I cały ten opryszek Tusek dobrze do nich pasuje. Niech se wezmą jeszcze Bolka, Bula, Kudawę-płońską, czy jak tam jej, Budkę, pedalstwo z Biedroniem na czele, to będzie z tego jakiś pożytek. I karmić tych przestępców, to za swoje własne pieniądze.