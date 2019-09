Hejt za pieniądze podatników? Czabański: To zgroza!

To nie zgroza to PO.W Brejzyladzie przećwiczone,to to o czym wiemy czarno na białym,w czasie zajęć na WMLU (Wyższy Marksistowsko Leninowski Uniwersytet) z szczególną wyrazistością nauczali aby nigdy ,w żadnym momencie nie przyznawać się do kłamstwa.PO lepiej jest przeszkolona niż np. Bolek,on miał chęć wypowiedzenia prawdy i zająknął się o niej.Na PO bym nie liczyła

