Hejt na ministra. Rolnicy bronią Ardanowskiego

Po prostu, w Polsce trzeba zbudować silne i scentralizowane państwo oraz rządy twardego prawa.



Ograniczyć znacząco wydumaną rolę i finansowanie z pieniędzy podatników całego półświatka tak zwanych organizacji pozarządowych. Nikt tych ludzi i organizacji nie wybierał w żadnych demokratycznych wyborach, nikt nie dawał im jakichkolwiek uprawnień o charakterze sprawczym w polskim życiu publicznym. To, że zbierze się jakaś grupa osób, rzekomo definiuje sobie arcyważny cel i zaczyna uzurpować sobie prawo do wyłącznej "obywatelskości" to jest brnięcie w paranoję i tego typu patologię należy zakończyć.



Społeczeństwo wybiera w demokratycznych wyborach wszystkich szczebli swoich kadencyjnych przedstawicieli i to do nich należy reprezentowanie swoich wyborców i artykułowanie ich potrzeb. Jakaś pani "X" wraz z panem "Y" i masa innych państwa "Z" w przedziwnych uniformach i z jeszcze dziwniejszymi niby-legitymacjami nie mają żadnego prawa udawać, że mają umocowanie prawne i społeczne do jakichkolwiek czynności niby-obywatelskich. Tolerowanie tak schizofrenicznego bezprawia to nic innego jak terror wszelkich krzykliwych mniejszości nad normalnymi większościami.