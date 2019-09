,,HatTrick Kaczyńskiego – to jest nasza oferta''. Zobacz nowy spot PiS

Cogito ergo sum 16.9.19 12:46

Role się odwróciły. Kiedyś przyprawiono PiS gębę nienawistnika. Okazuje się po latach, że to był zabieg socjotechniczny a szczerą nienawiść rozsiewa Platforma i stowarzyszone czambuły. Platforma gubi się w zeznaniach. Nie łatwo tak od razu przestawić wajchę na zgodę jak to czytamy na plakatach pani Kidawy. Ogon nienawiści co i rusz wyskakuje po latach szczucia.