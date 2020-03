Hartman: Polska jest już krajem na pół faszystowskim

Chory Portier 4.3.20 9:19

Bredzi facet w amoku. Nieuleczalnie uczulony na polskość i katolicyzm, zwolennik kazirodztwa, pseudoerudyta, pupilek antypolskiej, polskojęzycznej gadzinówki Wybiórczej sponsorowanej z zagranicy. Hańba Uniwersytetu Jagiellońskiego. Boją się go wywalić, bo się zrobi żydowsko-masoński jazgot.

Ale gdy był na dorobku to kokietował KUL. Typowa żydowska obłuda.

Po co go w ogóle wyciągać? Lepiej pójść do ZOO pooglądać małpy.