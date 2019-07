Hartman o Kamilu D.: Pamiętajmy, ile dobrego zrobił

Przecież Kamil Durczok ma przyjaciół, rodzinę, którzy nigdy go nie przekreślą, bo tak to działa. Ale zachował się głupio i nieodpowiedzialnie i to całkowicie jego wina, bo siadł za kółko wypity. Bez sensu są jakieś apele o w wsparcie dla niego. Nikt go nie linczuje, popełnił przestępstwo i odpowie za to. Niestety nie on pierwszy i nie ostatni.

