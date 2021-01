„Hannibal z Żoliborza” skazany na dożywocie za zamordowanie i poćwiartowanie lektorki

Jak dowiadujemy się z mediów, Kajetan P. , określany też jako „Hannibal z Żoliborza” został właśnie skazany za brutalne zamordowanie i poćwiartowane lektorki.

Po zabójstwie lektorki Kajetan P. uciekł z Polski do Niemiec, następnie do Włoch, a stamtąd dotarł na Maltę, gdzie został zatrzymany i sprowadzony do kraju. Nie zdążył uciec od Tunezji, która miała być jego kolejnym miejscem pobytu.

- Wyrok został ogłoszony o godz. 14, ale uzasadnienie nie było jawne. Sędzia Danuta Kachnowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie ustne motywy wyroku podała za zamkniętymi drzwiami, ponieważ cały proces toczył się z wyłączoną jawnością – czytamy na portalu TVP Info.

Oskarżony Kajetan P. został uznany winnym dokonania zabójstwa Katarzyny J. w lutym 2016 roku w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Sędzia Kachnowicz przewodnicząca rozprawie uznała go także za winnego ataku na funkcjonariusza policji, który konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polsk w dniu 26 lutego 2016 roku.

Oskarżony został on skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Karę ma odbywać w trybie terapeutycznym.

Zamordowana Katarzyna J. pochodziła z Radomia, która przed zamordowaniem jej przez jakiś czas mieszkała w stolicy.

- Kajetan P. ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Sąd zobowiązał go także do zapłaty po 75 tysięcy złotych dla matki i ojca zamordowanej przez niego kobiety - pisze dalej portal.

