Hanna Lis o Kamilu D.: Zero współczucia dla potencjalnych morderców za kierownicą

Rumcajs 28.7.19 21:19

Pamiętam go z TV. Pamiętam, że miał taki nadęty wyraz twarzy, rozsadzała go pycha. A pycha kroczy przed upadkiem. Pisze nie po to aby go dobić ale aby nam wszystkim to się zakodowała - unikajmy pychy! Bo pycha każdego wykończy.