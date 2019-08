Haniebne słowa ks. Wierzbickiego. Ks. Isakowicz - Zaleski: Gangrena będzie się rozszerzać

Beno 12.8.19 22:10

Biskupi w Polsce mają władzę i możność sprowadzania swoich kapłanów do lojalności i do tego, by postępowali i wypowiadali się w duchu tego, co obiecywali poprzez posłuszeństwo. Czas, by zaczęli coś z tymi krnąbrnymi i nieposłusznymi robić. Inaczej, jak stracą wiernych, jak nie będą wiarygodnymi świadkami Chrystusa, jak nie wezmą odpowiedzialnie swojej troski duszpasterskiej na poważnie, to za chwilę mogą być nie duszpasterzami (pasterzami dusz), ale pasterzami owiec na hali i można będzie powiedzieć za poetą: "miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur."