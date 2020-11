Hakerzy włamali się na konto posła PiS na Twitterze

Poseł PiS Arkadiusz Czartoryski poinformował, że przejęto jego konto na Twitterze. Do włamania doszło kilkanaście godzin temu. Sprawą zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Poseł Arkadiusz Czartoryski nie ma dostępu do swojego konta na Twitterze, z którego ktoś udostępnia fałszywe wpisy. Polityk powiadomił policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na przejętym profilu zamieszczono wpis przekazujący fałszywe informacje o rzekomym „megaskandalu” dot. relacji polsko-litewskich. Przekonuje on, że „litewskie służby specjalne oskarżają Polskę o szkolenie ekstremistów w celu destabilizacji sytuacji na Litwie” i przekierowuje do fałszywej strony litewskiej policji.

No, Lithuanian police did NOT arrest Polish citizens for alleged terrorist activities ❗️ Instead of a "terrorist attack", we witness a sophisticated #disinformation attack, aiming at sowing division between #Lithuania 🇱🇹 and #Poland 🇵🇱. Let's stay vigilant! pic.twitter.com/28zryUwQ85