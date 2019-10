'GW' w przeddzień pogrzebu uderza w Kornela Morawieckiego

stan 4.10.19 21:51

To tacy ludzie jak Kornel przyczynili się do tego, że komuna zaczęła się chwiać w posadach i musiała pójść na ustępstwa. Geremkom, Mazowieckim, Michnikom, Kuroniom bardzo się śpieszyło do władzy nad Polską. Zabrakło im cierpliwości i niezłomności Kornela, by doprowadzić do kompletnego załamania komuny.

Dlatego komuna przez tyle lat po jej "upadku" wciąż ma się dobrze. Inaczej mówiąc na plecach Morawieckiego te "autorytety" dorwały się do władzy. Przypomnijcie prawdziwe słowa Czarzastego skierowane do Frasyniuka.